Плавание. Чемпионат мира-2025. Корнев и Гайфутдинова вышли в финал, Бородин выбыл в полуфинале
30 июля в Сингапуре прошли очередные квалификационные старты и полуфиналы в плавании.
Плавание
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Квалификация и полуфиналы
Мужчины
100 м, вольный стиль
Российский пловец Егор Корнев показал третье время в квалификации (47,51), Андрей Минаков не отобрался в полуфинал, у него 19-й результат в предварительном заплыве (48,48). Лучшим в квалификации был румын Давид Попович (47,41).
В полуфинале Корнев проплыл с третьим временем (47,29) и отобрался в финал. Лучший результат показал американец Джек Алекси (46,81).
200 м, комплекс
Илья Бородин вышел в полуфинал с 6-м временем (1.58,01). Лучший результат в квалификации – у француза Леона Маршана (1.57,63).
В полуфинале Маршан установил мировой рекорд (1.52,69). Бородин проплыл с 11-м временем (1.57,67) и не прошел в финал.
Женщины
50 м, спина
Россиянка Алина Гайфутдинова проплыла со вторым временем в квалификации (27,57), первой по итогам предварительных заплывов стала канадка Кайли Масс (27,46).
По итогам полуфинальных заплывов Гайфутдинова отобралась в финал с 8-м результатом (27,57). Первое время – у американки Реган Смит (27,23).
200 м, баттерфляй
Канадская пловчиха Саммер Макинтош показала лучшее время в квалификации (2.07,07). В полуфинале первый результат у Элизабет Деккерс из Австралии (2.06,13).
Микст
4x100 м, эстафета, комплекс
Российская команда (Мирон Лифинцев, Данил Семьянинов, Дарья Клепикова, Дарья Трофимова) отобралась в финал с 7-м результатом (3.44,14). Лучшими были итальянцы (3.42,19). Сборная США в финал не прошла.