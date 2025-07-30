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Плавание. Чемпионат мира-2025. Корнев и Гайфутдинова вышли в финал, Бородин выбыл в полуфинале

Российские пловцы Корнев и Гайфутдинова вышли в финалы на ЧМ-2025, Бородин выбыл.

30 июля в Сингапуре прошли очередные квалификационные старты и полуфиналы в плавании.

Плавание

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Квалификация и полуфиналы

Мужчины

100 м, вольный стиль

Российский пловец Егор Корнев показал третье время в квалификации (47,51), Андрей Минаков не отобрался в полуфинал, у него 19-й результат в предварительном заплыве (48,48). Лучшим в квалификации был румын Давид Попович (47,41).

В полуфинале Корнев проплыл с третьим временем (47,29) и отобрался в финал. Лучший результат показал американец Джек Алекси (46,81). 

200 м, комплекс

Илья Бородин вышел в полуфинал с 6-м временем (1.58,01). Лучший результат в квалификации – у француза Леона Маршана (1.57,63).

В полуфинале Маршан установил мировой рекорд (1.52,69). Бородин проплыл с 11-м временем (1.57,67) и не прошел в финал.

Женщины

50 м, спина

Россиянка Алина Гайфутдинова проплыла со вторым временем в квалификации (27,57), первой по итогам предварительных заплывов стала канадка Кайли Масс (27,46).

По итогам полуфинальных заплывов Гайфутдинова отобралась в финал с 8-м результатом (27,57). Первое время – у американки Реган Смит (27,23).

200 м, баттерфляй

Канадская пловчиха Саммер Макинтош показала лучшее время в квалификации (2.07,07). В полуфинале первый результат у Элизабет Деккерс из Австралии (2.06,13).

Микст

4x100 м, эстафета, комплекс

Российская команда (Мирон Лифинцев, Данил СемьяниновДарья Клепикова, Дарья Трофимова) отобралась в финал с 7-м результатом (3.44,14). Лучшими были итальянцы (3.42,19). Сборная США в финал не прошла.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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