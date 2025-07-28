Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Китаянки Чжан и Чэнь победили в синхронных прыжках с вышки, россиянки Кедрина и Конаныхина – 7-е
Китаянки Чжан и Чэнь выиграли ЧМ в синхронных прыжках с вышки, россиянки – 7-е.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронные прыжки
Женщины, вышка, 10 м
1. Чжан Миньцзе – Чэнь Юйси (Китай) – 349,26
2. Алехандра Эстудильо Торрес – Габриэла Агундес Гарсия (Мексика) – 304,80
3. Ми Хва Ким – Чжин Ми Чжо (КНДР) – 308,46
4. Элли Коул – Милли Пакеридж (Австралия) – 283,62
5. Мэйси Бонд – Луис Тулсон (Великобритания) – 282,54
6. Бейли Крэнфорд – Дэрин Райт (США) – 274,41
7. Александра Кедрина – Анна Конаныхина (Россия) – 269,46
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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