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Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Китаянки Чжан и Чэнь победили в синхронных прыжках с вышки, россиянки Кедрина и Конаныхина – 7-е

Китаянки Чжан и Чэнь выиграли ЧМ в синхронных прыжках с вышки, россиянки – 7-е.

Прыжки в воду

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025

Сингапур

Синхронные прыжки

Женщины, вышка, 10 м

1. Чжан Миньцзе – Чэнь Юйси (Китай) – 349,26

2. Алехандра Эстудильо Торрес – Габриэла Агундес Гарсия (Мексика) – 304,80

3. Ми Хва Ким – Чжин Ми Чжо (КНДР) – 308,46

4. Элли Коул – Милли Пакеридж (Австралия) – 283,62

5. Мэйси Бонд – Луис Тулсон (Великобритания) – 282,54

6. Бейли Крэнфорд – Дэрин Райт (США) – 274,41

7. Александра Кедрина – Анна Конаныхина (Россия) – 269,46

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoАнна Конаныхина
logoсборная Китая жен (прыжки в воду)
результаты
сборная России жен (прыжки в воду)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
прыжки в воду
Александра Кедрина
logoсборная Китая
Алехандра Эстудильо Торрес
Габриэла Агундес Гарсия
Ми Хва Ким
Чжан Миньцзе
logoЧэнь Юйси
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