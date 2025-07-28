Прыжки в воду. Чемпионат мира-2025. Китайцы Ван и Чжэн победили в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина, россияне Фокин и Молчанов не вышли в финал
Китайцы Ван и Чжэн победили в синхронных прыжках с трехметрового трамплина на ЧМ.
Прыжки в воду
Чемпионат мира по водным видам спорта-2025
Сингапур
Синхронные прыжки
Мужчины, трамплин, 3 м
1. Ван Цзунъюань – Чжэн Цзююань (Китай) – 467,31
2. Хуан Мануэль Селая Эрнандес – Осмар Олвера Ибарра (Мексика) – 449,28
3. Джек Лоу – Энтони Хардинг (Великобритания) – 405,33
4. Кирилл Болюх – Станислав Олиферчик (Украина) – 387,99
5. Лоренцо Марсалья – Джованни Точчи (Италия) – 375,60
6. Грейсон Кэмпбелл – Джек Райан (США) – 374,82
7. Фрэйзер Тавенер – Лиам Стоун (Новая Зеландия) – 361,11
8. Тимо Бартель – Мориц Весеманн (Германия) – 319,89
Россияне Геннадий Фокин и Илья Молчанов не отобрались в финал, показав 12-й результат в квалификации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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