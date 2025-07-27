Данила Семьянинова вернули в состав финалистов ЧМ на стометровке брассом
Российского пловца Семьянинова включили в состав финалистов ЧМ на 100 м брассом.
Данил Семьянинов по итогам полуфинальных заплывов на чемпионате мира в Сингапуре занял девятое место (59,39). После дисквалификации итальянца Николо Мартиненги он переместился на восьмое место. Позднее дисквалификация итальянского пловца была отменена.
В протоколе, опубликованном на сайте World Aquatics, фамилия Семьянинова все-таки есть – он поплывет по нулевой дорожке.
Также в финале выступит Кирилл Пригода, который квалифицировался с восьмым результатом.
Финальный заплыв на стометровке брассом состоится 27 июля.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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