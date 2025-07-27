Клепикова о рекорде России на 100 м баттерфляем в полуфинале ЧМ: «Конкуренция тут только помогает плыть быстрее»

Клепикова рассказала, что конкуренция на чемпионате мира помогает плыть быстрее.

Россиянка Дарья Клепикова вышла в финал на 100 м баттерфляем. В полуфинале она установила рекорд России (56,42).

– Ты ждала, что все так будет на финише?

– Не ждала. На самом деле я рассчитывала попасть в финал, из 57 выплыть, установить рекорд и все. Но уже в полуфинале я показала такой результат. Я очень довольна этому. <...>

– Эти секунды ты как-то представляла? Или все мысли были направлены на проход в финал?

– Сейчас хотелось попасть в финал и показать хороший результат. Но тренер говорил, что я изначально могу плыть 56,5. Так что я уже в полуфинале выполнила задачу. Теперь в финале надо еще, видимо, улучшать.

– Теперь от тебя многие будут ждать, что «Даша может». Как с этим жить?

– Нормально. Могу от всего абстрагироваться и настроиться на заплыв.

– Такой результат – это еще благодаря полной конкуренции.

– Да, конкуренция тут только помогает плыть быстрее. Я думаю, что это заметно по моим секундам.

– На кого ориентировались?

– На пятую дорожку, на девочку из Японии. Я чувствовала ее там и старалась с ней соперничать, – сказала Клепикова.