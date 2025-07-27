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Панкратов о большом количестве дистанций в плавании: «Что справедливо: стать лучшим среди 500 соперников или среди миллиона?»

Денис Панкратов объяснил, почему в плавании много дистанций.

«Есть два вида спорта, билетов на которые вы не найдете уже за год до Олимпиады. Это финальные игры баскетболистов... и плавание. Какие телеправа раскупают в первую очередь? Снова: на легкую атлетику, баскетбол и плавание.

Давайте сократим плавание, вопросов нет. Но будут ли тогда деньги, чтобы проводить соревнования штангистов, борцов, боксеров и многих других? Останется ли Олимпиада такой же зрелищной?

Когда я выступал, соревнования пловцов шли 6 дней. Теперь – 8, плюс добавилась открытая вода. Но ведь расширяется то, что востребовано, за что люди готовы платить деньги.

Вы скажете: несправедливо, что пловец может выиграть 10 медалей, а какой-нибудь боксер одну? Но справедливость – понятие относительное.

Сколько человек в мире занимаются боксом в рамках конкретной весовой категории? Сколько у нас, к примеру, супертяжей? Я думаю, человек 500. И получается, что олимпийский чемпион – это лучший среди 500 соперников.

А теперь давайте прикинем, сколько плавают 50 метров вольным стилем. Я думаю, это миллионы. Каждый человек на планете, кто хоть как-то умеет плавать, когда-нибудь соревновался в бассейне на 50 метров. И что справедливо: стать лучшим среди 500 соперников или среди миллиона?

Предвидя ваши комментарии, сразу скажу, что я отнюдь не умаляю заслуг боксеров и представителей других видов спорта. Это круто, красиво, я сам люблю посмотреть. Но вот меня часто спрашивают, чья медаль ценнее: моя баттерфляем или Попова вольным стилем? Без вопросов – Попова!

50 и 100 метров вольным стилем – королевские дистанции, их плавают вообще все. А баттерфляем все-таки занимаются не так много. И если я лучший среди, скажем, тысячи соперников, то Попов – среди миллиона. Как это можно сравнивать?» – сказал двукратный олимпийский чемпион Панкратов.

Зачем в плавании столько дистанций и медалей? Аргументы за и против

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoсборная России
logoДенис Панкратов
плавание
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