«Это было абсолютно ожидаемо. Сейчас надо быть еще на три-пять голов выше». Данченко об отсутствии золота чемпионата мира у синхронисток

Данченко назвала ожидаемым событием отсутствие золота ЧМ у синхронисток.

На чемпионате мира в Сингапуре Майя Дорошко и Татьяна Гайдай стали бронзовыми призерами в технической и произвольной программах дуэтов. Ранее Гайдай заняла последнее место в технической программе соло.

«Это было абсолютно ожидаемо. Я очень рада, что мы на пьедестале. Как бы хорошо мы ни делали, как бы прекрасно мы ни выглядели, какая бы у нас ни была техника, все равно человеческий фактор играет огромную роль. Его не выключишь из нашего вида спорта. Сейчас надо быть еще на три-пять голов выше.

Мы рады, что у нас две медали. Это наша стартовая позиция – мы давно не выступали, у девчонок не было таких крупных стартов, чисто психологически это очень тяжело. Даже мне со всем моим многолетним опытом было очень тяжело. Это был тяжелый путь и опыт, я счастлива, что все закончилось», – сказала тренер Татьяна Данченко.

«Мы словно с дачи вернулись, на которой долго жили». Наши синхронистки без золота на ЧМ – эпоха ушла?

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