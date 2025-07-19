Тренер Татьяны Гайдай объяснила неудачное выступление синхронистки на ЧМ.

Гайдай заняла седьмое место в квалификации технической программы соло. После этого она и тренер Елена Воронова решили усложнить программу, но в финале спортсменка не справилась с усложнением и заняла последнее, 12-е место.

— Мы сделали это, исходя из результатов предварительных соревнований. Нам было не страшно рискнуть седьмым местом, поэтому мы решили, что риск — дело благородное и, собственно говоря, рискнули.

— Не жалеете?

— Нет, абсолютно об этом не жалеем, потому что за седьмое место медаль не дают.

— Таня ведь боец, впереди другие виды.

— Таня у нас безусловный боец, поэтому мы уверены в том, что она сможет собраться и продолжить борьбу за медали в следующих видах программы.

— Что сказали ей в зоне kiss& cry?

— Стараемся максимально поддерживать и восстанавливать для дальнейших стартов, — сказала Воронова.