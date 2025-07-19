Данченко о судействе в синхронном плавании: «Технические моменты однозначно должен оценивать искусственный интеллект»

Тренер сборной России выступила за внедрение ИИ в судейство синхронного плавания.

Сегодня на чемпионате мира в Сингапуре были разыграны первые награды у синхронистов. Россиянин Александр Мальцев завоевал золото в технической программе соло, а Татьяна Гайдай заняла 12-е место в той же дисциплине у женщин.

«Должен стоять видеорегистратор и фиксировать все градусы, докруты и недокруты, другие нюансы, которые направлены на то, чтобы сделать судейство объективным. Сейчас все равно играет роль человеческий фактор – зрительная реакция у всех разная. Считаю, что если есть такая градация, направленная на объективность, то человеческий фактор надо выносить за скобки.

Да, артистичность должны судить люди, но технические моменты, мне кажется, однозначно должен оценивать искусственный интеллект», – сказала тренер российских синхронисток Татьяна Данченко .