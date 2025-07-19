Россия впервые с 1998 года осталась без медали ЧМ в индивидуальных соревнованиях синхронисток

Российские синхронистки впервые с 1998 года остались без медали ЧМ в соло.

Татьяна Гайдай в финале технической программы на чемпионате мира в Сингапуре заняла последнее, 12-е место. Победу одержала китаянка Ксу Хуэйянь, серебро завоевала белоруска Василина Хондошко, бронзу – испанка Айрис Тио.

С 1998 по 2019 год россиянки не опускались в индивидуальных видах программы ниже второго места.

Чемпионаты мира в Будапеште (2022), Фукуоке (2023) и Дохе (2024) российские спортсменки пропустили из-за отстранения.