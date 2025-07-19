  • Спортс
  • Водные виды
  • Новости
  • Мальцев о желании выиграть 4 золота на ЧМ: «Думаю, все реально, если ты много работаешь и честно выполняешь свою работу»
4

Мальцев о желании выиграть 4 золота на ЧМ: «Думаю, все реально, если ты много работаешь и честно выполняешь свою работу»

Александр Мальцев считает возможным выиграть 4 золота из 4 на ЧМ в Сингапуре.

Сегодня Мальцев взял золото в технической программе соло в соревнованиях синхронистов. 

— У тебя здесь четыре программы, одну ты уже сделал, осталось три, одно соло и два дуэта. Насколько это физически тяжело готовить?

— Очень тяжело, потому что у нас тренировка по дуэту и соло длится порядка пяти часов на воде, и в течение этого времени я прохожу все программы. У нас был сбор перед чемпионатом мира, и получалось, что за тренировку я проходил первый дуэт, затем второй, потом соло, первое и второе. Это очень много прогонов, не меньше пяти за тренировку.

Если для сравнения взять группу, она делает две тренировки. На первой они работают по частям и делают в конце один прогон, а на второй тренировке отрабатывается вторая программа, делается прогон. А мне надо сделать четыре программы, все прогоны и еще, может быть, один дополнительный, для функциональной подготовки.

— Организм выдерживает?

— Слава богу, я все-таки выдерживаю. Все нормально, организм позволяет.

— Сегодня делал под «Крик мятежника» Билли Айдола. Почему эта музыка?

— Эту программу поставили год назад. Брали за основу слова More, more and more. Название программы — «Пленник желаний» — о том, как люди становятся заложниками своих желаний и страстей.

— Ты сам не стал заложником желания взять здесь, в Сингапуре, четыре золота из четырех возможных?

— Думаю, что все реально, если ты много работаешь и честно выполняешь свою работу, — сказал Мальцев.  

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
logoСпорт-Экспресс
logoАлександр Мальцев
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости водных видов спорта в любимой соцсети
Материалы по теме
Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Гайдай заняла последнее место в технической программе соло, победила китаянка Ксу Хуэйянь
6019 июля, 11:30
World Aquatics назвала потрясающим результат синхрониста Мальцева на чемпионате мира
119 июля, 09:49
Александр Мальцев: «Я не был уверен ни в одной программе, потому что наш спорт сейчас больше похож на лотерею»
319 июля, 09:36
Главные новости
Водное поло. Чемпионат мира-2025. 1/2 финала. Греция сыграет с Испанией, Сербия против Венгрии
сегодня, 21:06
Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Женщины представят произвольную программу соло
сегодня, 21:01
Синхронное плавание. Чемпионат мира-2025. Сборная России поборется за медаль в технической программе командного турнира
сегодня, 21:01
Расписание чемпионата мира по водным видам спорта-2025 в Сингапуре
13сегодня, 21:00
🥉 Универсиада-2025. Плавание. Щеголев завоевал бронзу на 100 м вольным стилем
1сегодня, 17:34
Гайдай о последнем месте в соло: «Не справилась с эмоциями, перенервничала. Мы усложнили программу – хотя бы показали судьям, что готовы бороться»
1сегодня, 17:23
Шишкина о судействе в синхронном плавании на ЧМ: «Завал у Китая – грубейшая, ужасная ошибка. Но элемент засчитали, и меня как зрителя это возмущает»
19сегодня, 15:55
Австрийские синхронистки Александри: «Лебединое озеро» занимает в наших сердцах особенное место. Балет вдохновил нас на программу»
1сегодня, 15:43
Пацкевич о бронзе Дорошко и Гайдай на ЧМ: «Это первый крупный старт для нашей команды. Ожидаемо, что не дали бы завоевать девять золотых медалей из девяти»
сегодня, 15:33
Водное поло (жен). Чемпионат мира-2025. 1/2 финала. Греция обыграла США, Венгрия победила Испанию
сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Депутат Свищев: «Без совместной работы с WADA на сегодняшний день участие в международных соревнованиях невозможно»
215 июля, 22:10
«Были даны все необходимые гарантии безопасности». Российские спортсмены примут участие в открытии Универсиады
115 июля, 20:35
Норвежский журналист Салтведт: «Подозреваю, что у Ковентри будет гораздо более доброжелательное отношение к России и Путину»
912 июля, 17:09
Открылась регистрация на бесплатный заплыв «Геленджикская миля». Остались слоты на 1000 м
19 июля, 07:23
Глава Крыма: «Принято решение о строительстве в республике нескольких крупных спортивных объектов. Обсуждаем создание Академии хоккея»
321 мая, 19:58
Покровская о россиянках на Кубке мира: «Было очень важно, как нас примут политически. Многое значит то, что нам отдали первое место»
212 апреля, 11:44
На фестивале фридайвинга «Под лед Байкала» установили четыре мировых рекорда
119 марта, 07:49
Сергей Фесиков назначен на пост спортивного директора Федерации водных видов спорта России
27 января, 20:00
Экс-ведущая «Матч ТВ» Серегина о втором муже: «Его посадили, когда мы познакомились, а выпустили, когда мы расстались. До сих пор над этим ржем»
816 января, 14:40
Открылась регистрация на спортивный фестиваль «Липецкий триатлон, 113. Зеленый остров». Он пройдет 9 и 10 августа
22 декабря 2024, 10:05