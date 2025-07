Мальцев о желании выиграть 4 золота на ЧМ: «Думаю, все реально, если ты много работаешь и честно выполняешь свою работу»

Александр Мальцев считает возможным выиграть 4 золота из 4 на ЧМ в Сингапуре.

Сегодня Мальцев взял золото в технической программе соло в соревнованиях синхронистов.

— У тебя здесь четыре программы, одну ты уже сделал, осталось три, одно соло и два дуэта. Насколько это физически тяжело готовить?

— Очень тяжело, потому что у нас тренировка по дуэту и соло длится порядка пяти часов на воде, и в течение этого времени я прохожу все программы. У нас был сбор перед чемпионатом мира, и получалось, что за тренировку я проходил первый дуэт, затем второй, потом соло, первое и второе. Это очень много прогонов, не меньше пяти за тренировку.

Если для сравнения взять группу, она делает две тренировки. На первой они работают по частям и делают в конце один прогон, а на второй тренировке отрабатывается вторая программа, делается прогон. А мне надо сделать четыре программы, все прогоны и еще, может быть, один дополнительный, для функциональной подготовки.

— Организм выдерживает?

— Слава богу, я все-таки выдерживаю. Все нормально, организм позволяет.

— Сегодня делал под «Крик мятежника» Билли Айдола. Почему эта музыка?

— Эту программу поставили год назад. Брали за основу слова More, more and more. Название программы — «Пленник желаний» — о том, как люди становятся заложниками своих желаний и страстей.

— Ты сам не стал заложником желания взять здесь, в Сингапуре, четыре золота из четырех возможных?

— Думаю, что все реально, если ты много работаешь и честно выполняешь свою работу, — сказал Мальцев.