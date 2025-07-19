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Александр Мальцев: «Я не был уверен ни в одной программе, потому что наш спорт сейчас больше похож на лотерею»

Синхронист Александр Мальцев высказался о победе на чемпионате мира в Сингапуре .

— Это твоя первая личная медаль на чемпионатах мира, до этого были только дуэты. Ощущения другие?

— Да, впервые я выступаю на чемпионате мира в сольной программе. Впечатления новые, но в большей степени потому, что это первый старт за три года на международной арене. Он был как первый раз, поэтому я сейчас больше не почувствовал разницу между соло или дуэтом. Скорее — то, что все это начинается с начала.

Плюс — изменились правила, мы сейчас выступаем в совершенно новом виде спорта. Это не то синхронное плавание, которое было в 2019 году на чемпионате мира. Абсолютно новый вид спорта.

— Опиши изменения для тех, кто не следит за видом.

— Изменилось все кардинально, стало более структурировано, есть определенный набор элементов, которые нужно выполнить. Раньше это были больше технические элементы, технические программы, которые были у всех одинаковые, а остальное — это было творчество и возможность показать все, что ты хочешь. Арсенал синхронного плавания, того, старого — он безграничный, там такое количество интересных движений, которые ты можешь показать, продемонстрировать свой уровень. Сейчас ты этого сделать не можешь, потому что есть определенные элементы, которые прописаны в таблице сложности, и можно брать только их, если хочешь получить коэффициент сложности. Поэтому сейчас все стало больше похоже на технические программы, где все делают очень похожие друг на друга вещи.

— Учитывая это, ты в своей программе был уверен?

— Я не был уверен ни в одной программе, потому что наш спорт сейчас больше похож на лотерею, и, как мы видели на предыдущих соревнованиях, сильный спортсмен может отлететь на низкое место, а соперник не очень высокого класса — подняться на высшую ступень пьедестала. Поэтому здесь важно соблюсти баланс, нужно, чтобы была очень высокая техника, хорошие художественные впечатления и еще определенный концепт сложности и, конечно, благосклонность судей.

— То, о чем ты говоришь, лотерея, сегодня произошло с китайцем, у которого сегодня была заявлена самая высокая база трудности.

— Не скажу, что это удивило, потому что, повторюсь, мы видели на примере других соревнований: у девушек спортсменки с коэффициентом трудности на четыре балла меньше попадали в тройку, а те, у кого трудность была выше — вылетали на шестое-седьмое место, — сказал Мальцев. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спорт-Экспресс
синхронное плавание
logoсборная России (синхронное плавание)
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