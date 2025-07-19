World Aquatics назвала потрясающим результат синхрониста Мальцева на чемпионате мира
World Aquatics отреагировала на победу Александра Мальцева на чемпионате мира.
Сегодня российский синхронист Мальцев выиграл золото в технической программе соло на чемпионате мира в Сингапуре. Для него это пятая победа на ЧМ в карьере.
Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе.
«Первый победитель чемпионата мира 2025 в синхронном плавании – Александр Мальцев в технической программе соло с потрясающим результатом 251,7133 балла», – говорится в сообщении пресс-службы организации.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: World Aquatics
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