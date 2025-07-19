Александр Мальцев: «Большое волнение присутствовало, и нужно было с этим справиться. С первым выступлением появилась уверенность»

Мальцев заявил, что после первого выступления на ЧМ у него появилась уверенность.

Сегодня российский синхронист Александр Мальцев выиграл золото в технической программе соло на чемпионате мира в Сингапуре. Для него это пятая победа на ЧМ в карьере.

— Последние полгода были для вас непростыми, как вы с этим справились?

— Перед чемпионатом мира старался настроиться на максимально хорошую подготовку во всех четырех видах программы.

Так как мы ставили новое произвольное соло, работали над дуэтом и также над техническим соло. В общем, все эмоции были направлены только на подготовку.

Большое волнение присутствовало, и нужно было с этим справиться. Это был самый сложный момент, но с первым выступлением появилась уверенность, — сказал Мальцев.