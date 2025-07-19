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Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию

Синхронист Александр Мальцев выиграл пятое золото чемпионатов мира в карьере.

Сегодня россиянин победил в технической программе соло на ЧМ в Сингапуре. 

Ранее он дважды побеждал в дуэте с Майей Гурбанбердиевой (2019), а также брал золото с Михаэлой Каланчой (2017) и Дариной Валитовой (2015). 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
синхронное плавание
logoАлександр Мальцев
logoсборная России (синхронное плавание)
Майя Гурбанбердиева
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