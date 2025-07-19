Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию
Синхронист Александр Мальцев выиграл пятое золото чемпионатов мира в карьере.
Сегодня россиянин победил в технической программе соло на ЧМ в Сингапуре.
Ранее он дважды побеждал в дуэте с Майей Гурбанбердиевой (2019), а также брал золото с Михаэлой Каланчой (2017) и Дариной Валитовой (2015).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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