Александр Мальцев стал пятикратным чемпионом мира по синхронному плаванию

Синхронист Александр Мальцев выиграл пятое золото чемпионатов мира в карьере.

Сегодня россиянин победил в технической программе соло на ЧМ в Сингапуре.

Ранее он дважды побеждал в дуэте с Майей Гурбанбердиевой (2019), а также брал золото с Михаэлой Каланчой (2017) и Дариной Валитовой (2015).