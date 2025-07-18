Синхронистка Дорошко о ЧМ-2025: «По организации есть вопросы – мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу»

Российские синхронистки пожаловались на условия на ЧМ-2025.

На чемпионате мира в Сингапуре Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в квалификации технической программы дуэтов.

«По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу – нормально нельзя было вылезти», – сказала Дорошко.

Синхронистки также отметили неудобный график разминок: российский дуэт выступал после 16 часов вечера, а разминка была только рано утром.

«Все страны отрабатывали только сольные программы, сейчас выходили после открытого тренировочного бассейна, это, конечно, другие ощущения. [Организаторам] уже были заданы вопросы, будут пересматривать, но уже не на этом чемпионате», – добавила Гайдай.