Синхронистка Дорошко о ЧМ-2025: «По организации есть вопросы – мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу»
Российские синхронистки пожаловались на условия на ЧМ-2025.
На чемпионате мира в Сингапуре Майя Дорошко и Татьяна Гайдай заняли третье место в квалификации технической программы дуэтов.
«По организации есть маленькие вопросы. Сейчас мы вылезали из бассейна, опираясь на руки. Странно, что убрали лестницу – нормально нельзя было вылезти», – сказала Дорошко.
Синхронистки также отметили неудобный график разминок: российский дуэт выступал после 16 часов вечера, а разминка была только рано утром.
«Все страны отрабатывали только сольные программы, сейчас выходили после открытого тренировочного бассейна, это, конечно, другие ощущения. [Организаторам] уже были заданы вопросы, будут пересматривать, но уже не на этом чемпионате», – добавила Гайдай.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: ТАСС
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