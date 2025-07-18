Губерниев о синхронном плавании на ЧМ-2025: «Если мы выиграем золото, это будет прямо огромный подарок судьбы»

Губерниев назвал причины невысокого результата синхронистки Гайдай в квалификации ЧМ.

Татьяна Гайдай заняла 7-е место в квалификации технической программы солисток на чемпионате мира в Сингапуре.

«Вид спорта практически другой стал за время нашего отсутствия. Понятно, что сейчас, если мы выиграем золото, это будет прямо огромный подарок судьбы. Наше синхронное плавание все сделает для того, чтобы быть в тренде. Но мы понимаем, что в этом виде спорта очень сильно изменились правила, состав судейского корпуса, и плюс ко всему, естественно, свято место пусто не бывает. Нас выкинули, и мы не выступали довольно долго, пропуская чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры, что важнее.

И сразу хочу сказать: все, кто сейчас будет рассказывать про то, «какие‑сякие спортсмены у нас, только седьмое место, раньше было иначе, не надо было ехать», – я таких презираю! Потому что мы должны помочь максимально Гайдай, Дорожко и другим спортсменам. Представляете, они в расцвете своих спортивных сил, подхватили такое знамя! И им сложно это знамя удержать.

Не будем забывать, что в свое время Давыдова с Ермаковой проиграли чемпионат мира 2001 года в Японии после того, как ушли Киселева и Брусникина. Но потом Давыдова и Ермакова все доказали, в том числе в соперничестве с Киселевой и Брусникиной, что они могут ехать на Олимпиаду 2004 года и там побеждать.

Так что какое бы место ни занял любой наш спортсмен на этом чемпионате мира, это все будет очень трудно. Мы должны спортсменов максимально поддержать. Посылаю Гайдай лучи поддержки и очень надеюсь, что она сумеет побороться за призовое место. Любая медаль будет сродни победе на этом чемпионате мира», – сказал комментатор Дмитрий Губерниев .

Наши синхронистки не проигрывали 17 лет. Но теперь суперсерия под угрозой