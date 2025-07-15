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Дорошко о ЧМ в Сингапуре: «Отель хороший, но не выспались – очень рано тренировка. Хочется, чтобы наладили некоторые моменты с музыкой, ее иногда не слышно»

Синхронистка Дорошко рассказала об условиях на чемпионате мира в Сингапуре.

Российские синхронисты выступят на ЧМ-2025 по водным видам спорта в нейтральном статусе. 

«Прилетели, к сожалению, очень поздно, но полет все равно был хорошим и с комфортом летели сначала до Ханоя, а потом мы с еще большим комфортом долетели до Сингапура. Из того, что мы видели по дороге в отель, нам все очень понравилось.

Аккуратно, красиво, отель хороший, но, к сожалению, не смогли выспаться, потому что очень рано у нас была поставлена утром тренировка. Потренировались, хочется, чтобы наладили некоторые моменты с музыкой, потому что ее иногда не слышно или она наоборот слишком громкая, что мешает считать. Сейчас поедем отдыхать, восстанавливаться и готовиться уже к тренировочному дню в среду», – сказала Майя Дорошко.

«Мне было комфортно на тренировке, Тане Гайдай – немного душновато», – добавила спортсменка. 

«Очень ощущаем ответственность, очень нервничаем. Каждый вечер проговариваем ошибки перед сном, повторяем дуэты и ночью, и днем, и утром. В общем, переживаем. Надеемся, что все пройдет удачно», – отметила Татьяна Гайдай. 

Соревнования по синхронному плаванию пройдут на чемпионате мира с 18 по 25 июля. 

История с грязной Сеной повторяется? На ЧМ в Сингапуре перенесли заплыв из-за качества воды

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
logoсборная России (синхронное плавание)
Майя Дорошко
синхронное плавание
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
Татьяна Гайдай
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