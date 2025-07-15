Российские синхронисты, прибывшие на чемпионат мира в Сингапуре, провели тренировку в соревновательном бассейне

Российские синхронисты провели тренировку в соревновательном бассейне на ЧМ.

Об этом сообщила представительница сопровождающего персонала Полина Прощенко.

Команда прибыла на чемпионат мира в Сингапур. Соревнования по синхронному плаванию пройдут с 18 по 25 июля, россияне будут выступать в нейтральном статусе.

«Уже утром плавали в соревновательном бассейне, прогнали под музыку программы, вечерняя тренировка будет в открытом тренировочном бассейне», – сказала Проценко.

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