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Награды россиян будут учитываться в медальном зачете чемпионата мира по водным видам спорта

Награды россиян будут учитываться в медальном зачете ЧМ по водным видам спорта.

Чемпионат мира в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа, россияне и белорусы выступят на турнире в нейтральном статусе.

«В таблице медалей чемпионата мира по водным видам спорта в Сингапуре 2025 года нейтральные спортсмены, если они выиграют какие-либо медали, будут обозначены в таблице как Нейтральные атлеты «Б» и Нейтральные атлеты «А», – сообщили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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