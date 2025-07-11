Колесников и Клепикова будут капитанами сборной России по плаванию на чемпионате мира

Колесников и Клепикова будут капитанами сборной России по плаванию на ЧМ-2025.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Сингапуре стартует 11 июля, соревнования по плаванию пройдут с 27 июля по 3 августа.

«У нас два капитана. У мальчиков – Климент Колесников, у девочек – Дарья Клепикова. Их выбрали единогласно, все очень довольны.

История хорошая, она только начинается – на чемпионате мира они будут капитанами впервые. Но так будет и в дальнейшем, причем капитанами они являются не только на период чемпионата мира, но и сейчас, во время сборов.

Она (Клепикова) боец, она участвует во всех эстафетах. Это человек, с которым команда будет выходить ежедневно. Она заслуживает этот выбор», – сказал главный тренер сборной России Андрей Шишин.