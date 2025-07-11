Панкратов о ЧМ в Сингапуре: «Колесников, на мой взгляд, очень близок к тому, чтобы победить. Но у Климента бывают неоптимальные выступления»

Денис Панкратов высказался о перспективах Климента Колесникова на ЧМ в Сингапуре.

«Колесников, на мой взгляд, очень близок к тому, чтобы победить. Соперники, безусловно, существуют. Более того, они могут появиться в самый последний момент. Но мы знаем, кто такой Климент, знаем насколько он силен, знаем, что он может все, вплоть до рекорда мира. Но у Климента бывают неоптимальные выступления.

Не знаю, что сейчас происходит с Климентом. Недавно прошли коммерческие турниры, где он пробовал стартовать с олимпийскими чемпионами, и там произошла каверза. Он наскочил на дорожку. Визуально может быть и травма, но я ничего про это не слышал. Но Климент железный, он может просто промолчать и терпеть боль. В каком он состоянии, знает только он и его тренер», – сказал двукратный олимпийский чемпион Панкратов.