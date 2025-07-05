Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Дьякова выиграла золото, Вековищев завоевал серебро, Фокина – бронзу
Софья Дьякова выиграла золото на чемпионате Европы по плаванию среди юниоров.
Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров
Шаморин, Словакия
5 июля
Девушки
800 м, вольный стиль
1. Софья Дьякова (Россия) – 8.27,78
2. Эмма Виктория Джаннелли (Италия) – 8.29,65
3. Амели Блоксидж (Великобритания) – 8.33,78
200 м, баттерфляй
1. Сара Дюмон (Бельгия) – 2.09,75
2. Эдит Прайс (Великобритания) – 2.10,42
3. Серафима Фокина (Россия) – 2.11,56
Юноши
800 м, вольный стиль
1. Кузей Тунчелли (Турция) – 7.46,01
2. Григорий Вековищев (Россия) – 7.51,49
3. Йоханнес Либманн (Германия) – 7.54,09
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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