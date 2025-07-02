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Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Яковлев выиграл золото, у Щербакова и Дьяковой – бронза

Российские пловцы завоевали три медали на чемпионате Европы среди юниоров.

Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров

Шаморин, Словакия

2 июля

Юноши

50 м, спина

1. Георгий Яковлев (Россия) – 25,04

2. Даниэле дель Синьоре (Италия) – 25,25

3. Михаил Щербаков (Россия) – 25,30

Девушки

200 м, вольный стиль

1. Бьянка Нануччи (Италия) – 1.58,41

2. Мария Даса Гарсия (Испания) – 1.58,97

3. Софья Дьякова (Россия) – 1.59,09

4. Ксения Мишарина (Россия) – 1.59,52

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
юниорская сборная России
плавание
Михаил Щербаков
Ксения Мишарина
юниорская сборная России жен
Софья Дьякова
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Георгий Яковлев
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