Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Яковлев выиграл золото, у Щербакова и Дьяковой – бронза
Российские пловцы завоевали три медали на чемпионате Европы среди юниоров.
Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров
Шаморин, Словакия
2 июля
Юноши
50 м, спина
1. Георгий Яковлев (Россия) – 25,04
2. Даниэле дель Синьоре (Италия) – 25,25
3. Михаил Щербаков (Россия) – 25,30
Девушки
200 м, вольный стиль
1. Бьянка Нануччи (Италия) – 1.58,41
2. Мария Даса Гарсия (Испания) – 1.58,97
3. Софья Дьякова (Россия) – 1.59,09
4. Ксения Мишарина (Россия) – 1.59,52
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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