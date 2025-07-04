Плавание. Чемпионат Европы среди юниоров. Щербаков завоевал золото, Манохина – серебро
3 июля российские пловцы взяли две медали на чемпионате Европы среди юниоров.
Чемпионат Европы по плаванию среди юниоров
Шаморин, Словакия
3 июля
Юноши
200 м, комплекс
1. Михаил Щербаков (Россия) – 1.59,04
2. Роберт-Андрей Бадеа (Румыния) – 2.00,59
3. Ясон Рутулас (Греция) – 2.01,18
Девушки
50 м, вольный стиль
1. Мартина Дамборг (Дания) – 25,00
2. Теодора Тейлор (Великобритания) – 25,12
2. Кира Манохина (Россия) – 25,12
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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