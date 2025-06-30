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Андрей Минаков: «Выступать без флага уже привыкли, но хотелось бы как можно скорее это исправить. Все-таки чувствуется неполноценность»

Андрей Минаков заявил, что российские пловцы привыкли выступать без флага.

«Выступать без флага уже привыкли, но хотелось бы как можно скорее это исправить. Все-таки привыкай – не привыкай, чувствуется неполноценность. Так что, скорее, привыкли быть в дискомфорте», – сказал Минаков.

Россияне в нейтральном статусе примут участие в чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет в Сингапуре с 11 июля по 3 августа.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
плавание
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