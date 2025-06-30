Минаков о планах после окончания Стэнфорда: «Плавать, до 2028-го точно. Попутно буду изучать мировые тренды и куда лучше поступить на магистратуру»

Пловец Андрей Минаков рассказал, что планирует делать после окончания Стэнфорда.

Спортсмен окончил Стэнфордский университет в США в этом году.

«Пока что в планах лишь плавать, до 2028-го точно. Попутно буду изучать мировые тренды и куда лучше поступить на магистратуру. Главное – сильная база заложена», – сказал Минаков.