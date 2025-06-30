Анна Конаныхина: «Даже на первом международном старте судейство было честное, никакой предвзятости. Думаю, такое же будет на чемпионате мира»

Анна Конаныхина высказалась о судействе в прыжках в воду на мировой арене.

Турнир в Германии, который проходил в марте, стал первым международным соревнованием для российских прыгунов в воду с 2022 года.

«Даже когда мы приехали на первый международный старт в Германию, к нам уже было адекватное отношение. Нас хорошо судили, я бы не сказала, что отличались мы чем-то от других, то есть все оценки попадались, которые мы предполагали, судейство было честное, никакой не было предвзятости, и я думаю, такое же будет на чемпионате мира», – сказала Конаныхина.