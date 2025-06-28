Руслан Терновой: «Китайцы сильнейшие, но выигрывать у них можно. Мы будем делать все для этого»
Российский прыгун в воду Терновой считает, что соперничать с китайцами возможно.
«Мотивация высокая, так как китайцы сильнейшие. Выигрывать у них можно. Да, это очень трудно, но возможно. Мы будем делать все для этого», – сказал Руслан Терновой.
Чемпионат мира по водным видам спорта пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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