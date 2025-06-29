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Анна Конаныхина: «Когда мы вернулись на международную арену, все были очень рады, подходили, обнимались»

Конаныхина сообщила, что иностранцы были рады возвращению россиян на турниры.

Российские прыгуны в воду вернулись на международные соревнования в марте на турнире в Германии.

«Когда мы вернулись на международную арену, все были очень рады, подходили, обнимались, приветствовали наше возвращение, в принципе у нас и не прекращалось со многими общение.

Мы далеко не последние спортсмены в прыжках в воду и можем показывать высокую конкуренцию на каждом снаряде», – рассказала чемпионка Европы по прыжкам в воду Анна Конаныхина.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
logoАнна Конаныхина
сборная России жен (прыжки в воду)
прыжки в воду
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