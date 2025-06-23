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Кристина Ильиных: «Чувствую, что начинаю психологически справляться со своими проблемами»

Прыгунья в воду Кристина Ильиных рассказала о готовности к чемпионату мира.

Ильиных победила на чемпионате России в Екатеринбурге в прыжках с трамплина 1 м и 3 м, а также взяла золото в паре с Елизаветой Кузиной в синхронных прыжках на трамплине 3 м.

«Я пока даже боюсь думать о результате на чемпионате мира, ведь на мире намного более ответственные соревнования. Мне хочется подойти к ним еще более готовой, чем сейчас.

Я чувствую, что начинаю психологически справляться со своими проблемами. Сейчас мне удалось все три прыжка выполнить без грубых ошибок. Есть над чем работать, например, входы в воду подчистить… Но в целом я довольна собой», – рассказала Ильиных.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Матч ТВ
чемпионат России
сборная России жен (прыжки в воду)
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