Хайдайвер Федотов и прыгунья в воду Бибикина, перешедшие из России в Армению, выступят на чемпионате мира-2025

Двое россиян перешли в Армению и представят эту страну на ЧМ по водным видам.

Призер Мировой серии по хайдайвингу Никита Федотов и прыгунья в воду Александра Бибикина сменили гражданство.

Бибикина уже выступала на международных стартах за новую сборную. Федотов ранее представлял Россию, затем соревновался в нейтральном статусе в Мировой серии. На соревнованиях «Крылья мира» в Москве он выступает уже за Армению.

«Бибикина готовится выступить на чемпионате мира, по Федотову мы тоже получили подтверждение от World Aquatics . Он тоже будет выступать в Сингапуре», – сообщил президент Федерации прыжков в воду Республики Армения Габриэл Казарян.

Чемпионат мира по водным видам спорта-2025 пройдет c 11 июля по 3 августа в Сингапуре.