Трехкратная олимпийская чемпионка Лилли Кинг завершит карьеру после текущего сезона

Американская пловчиха Лилли Кинг сообщила о скором завершении карьеры.

Кинг – трехкратная олимпийская чемпионка (2016, 2024), двукратный серебряный и бронзовый призер Олимпиады-2020, 11-кратная чемпионка мира, шестикратная чемпионка мира на короткой воде.

28-летняя спортсменка объявила в соцсетях, что предстоящий чемпионат США станет для нее последним. Соревнования пройдут с 3 по 7 июня в Индианаполисе.

«Друзья, мое время пришло. Это будет мой последний соревновательный сезон. Мне повезло: уходя, я могу сказать, что добилась всего, чего хотела в этом виде спорта. Я чувствую, что полноценно реализовалась», – написала Кинг.

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