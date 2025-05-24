Колесников снялся с оставшихся дистанций на третьем этапе «Маре Нострум»
Климент Колесников снялся с оставшихся дистанций на «Маре Нострум» во Франции.
Сегодня российский пловец стал вторым на дистанции 50 метров на спине на третьем этапе серии в Кане‑ан‑Руссийоне.
«Все, это последняя дистанция здесь. Здоровье подводит. С остальных дистанций снялся. Была температура 39», — сказал Колесников.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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