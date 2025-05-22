Колесников о победе на «Маре Нострум»: «Проплыл, заработал себе немножечко денег. 350 евро, поднял бабла»

Пловец Климент Колесников рассказал о призовых на «Маре Нострум».

На этапе соревнований в Барселоне российский спортсмен победил на дистанции 100 метров на спине (53,91 секунды).

«Я проплыл, заработал себе немножечко денег, чтобы можно было покушать вкусно в ресторане. 350 евро, поднял бабла. В целом – круто. Ребята тут все добрые, хорошие, давно ни с кем не виделся. Солнышко, тепло, приятно.

Открытый бассейн, правда, я очень боялся, что врежусь в дорожку, но в итоге крыша немножечко была ориентиром, мне это понравилось», – сказал Колесников на видео для своего телеграм-канала.

Этап «Маре Нострум» в Барселоне завершится 22 мая. Российские пловцы выступают в нейтральном статусе.