Плавание. «Маре Нострум». Пригода одержал победу, Колесников – 2-й, Шевляков – 3-й

Кирилл Пригода победил на 100 м брассом на турнире «Маре Нострум» во Франции.

«Маре Нострум» 3-й этап Кане-ан-Русийон, Франция Мужчины 100 м, брасс 1. Кирилл Пригода (Россия) – 59,67 2. Син Охаси (Япония) – 59,88 3. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,15 50 м, спина 1. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 25,15 2. Климент Колесников (Россия) – 25,24 3. Жюль Андре (Франция) – 25,47 100 м, баттерфляй 1. Максим Груссе (Франция) – 51,40 2. Адильбек Мусин (Казахстан) – 51,82 3. Роман Шевляков (Россия) – 51,93