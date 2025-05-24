Плавание. «Маре Нострум». Пригода одержал победу, Колесников – 2-й, Шевляков – 3-й
Кирилл Пригода победил на 100 м брассом на турнире «Маре Нострум» во Франции.
«Маре Нострум»
3-й этап
Кане-ан-Русийон, Франция
Мужчины
100 м, брасс
1. Кирилл Пригода (Россия) – 59,67
2. Син Охаси (Япония) – 59,88
3. Илья Шиманович (Беларусь) – 1.00,15
50 м, спина
1. Йоанн Н’Дойе-Бруар (Франция) – 25,15
2. Климент Колесников (Россия) – 25,24
3. Жюль Андре (Франция) – 25,47
100 м, баттерфляй
1. Максим Груссе (Франция) – 51,40
2. Адильбек Мусин (Казахстан) – 51,82
3. Роман Шевляков (Россия) – 51,93
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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