«Очень неприятный вызов честному и чистому спорту». Журова о соревнованиях Enhanced Games без допинг-контроля
В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут первые соревнования Enhanced Games, где не будет допинг-контроля. Их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».
В отдельных видах (беге на 100 м и плавании на 50 вольным стилем) спортсмены смогут заработать 1 миллион долларов в случае побития мирового рекорда.
«Это очень неприятный вызов честному и чистому спорту, основанному на возможности протестировать человеческие ресурсы. Ну а эти Игры без допинг‑контроля – соревнования фармакологических компаний! С такими призовыми спортсмены призадумаются, стоит ли участвовать в Олимпийских играх, где таких призовых нет.
Это страшно. Что теперь, с детского спорта будут пичкать допингом? Есть препараты, которые могут привести к летальному исходу. В погоне за миллионом спортсмены начнут гробить собственное здоровье. Ужасная ситуация и ужасный пример она подает детям», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены