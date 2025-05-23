«Очень неприятный вызов честному и чистому спорту». Журова о соревнованиях Enhanced Games без допинг-контроля

Светлана Журова назвала «Олимпиаду на стероидах» неприятным вызовом для спорта.

В мае 2026 года в Лас-Вегасе пройдут первые соревнования Enhanced Games , где не будет допинг-контроля. Их неофициально называют «Олимпиадой на стероидах».

В отдельных видах (беге на 100 м и плавании на 50 вольным стилем) спортсмены смогут заработать 1 миллион долларов в случае побития мирового рекорда.

«Это очень неприятный вызов честному и чистому спорту, основанному на возможности протестировать человеческие ресурсы. Ну а эти Игры без допинг‑контроля – соревнования фармакологических компаний! С такими призовыми спортсмены призадумаются, стоит ли участвовать в Олимпийских играх, где таких призовых нет.

Это страшно. Что теперь, с детского спорта будут пичкать допингом? Есть препараты, которые могут привести к летальному исходу. В погоне за миллионом спортсмены начнут гробить собственное здоровье. Ужасная ситуация и ужасный пример она подает детям», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .

Забыли про «допинговую Олимпиаду»? А она будет, наши тоже приглашены