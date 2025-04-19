Колесников о нейтральном статусе: «К сожалению, это обязательная формальность. Я для себя принял решение: нужно ехать на ЧМ, завоевывать медали»
Российский спортсмен ранее выполнил норматив для участия в чемпионате мира, который пройдет с 11 июля по 3 августа в Сингапуре.
«Сразу после того, как ребята съездили [в декабре в Будапешт] на чемпионат мира на короткой воде, пошли разговоры, что будем готовиться и отбираться на летний чемпионат мира.
Исходя из того, что зимой все прошло достаточно хорошо относительно всей ситуации, а ребята проплыли удачно, я для себя принял внутреннее решение: нужно ехать на летний чемпионат мира, участвовать вместе с ребятами, завоевывать медали.
В настоящее время, к сожалению, нейтральный статус – это такая обязательная формальность, без которой невозможно выступать на международных стартах», – сказал двукратный олимпийский призер Токио-2020 Колесников.
Перед Олимпиадой-2024 в Париже пловец отказывался подавать заявку на нейтральный статус, не согласившись с критериями допуска от World Aquatics.
Колесников о том, подаст ли заявку на нейтральный статус: «Если только ты считаешь себя никем и готов отвернуться от всех, тогда да. Но это не моя история»
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