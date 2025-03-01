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Климент Колесников: «Желание стартовать на международной арене есть – в составе полноценной сборной России. Не вижу себя отдельно от команды»

Пловец Колесников рассказал, что хотел бы выступать на международных стартах.

– Стартовал новый олимпийский цикл. Видите ли себя на еще одной Олимпиаде через три года?

– Я планирую туда отбираться. Как оно получится – посмотрим. Не скажу, что это надежда для меня. Я уверен в своих силах, я способен отобраться на Олимпиаду. Это не так далеко относительно спортивной карьеры.

Но на данный момент я не думаю об этом. У нас есть ступеньки, которые мы проходим и идем дальше. Сейчас это – чемпионат мира в 50-метровом бассейне.

– В конце прошлого года все внимание болельщиков было приковано к чемпионату мира на короткой воде в Будапеште, который стал для нас триумфальным. Не было ли у вас сожаления по поводу неучастия в этих соревнованиях?

– Не жалею о том, что не поехал туда. Я испытал новые эмоции, наблюдая за выступлением наших ребят на международной арене. Смотрел весь чемпионат мира, находясь на сборах в России. Впервые оказался по другую сторону экрана – смотрел за соревнованиями других. И это было очень интересно!

– Что изменилось за это время, что вы решили вернуться на международную арену?

– Я пока официально не объявлял, что буду выступать на чемпионате мира, получать нейтральный статус. Я склоняюсь к тому, что надо решать по итогам выступлений на чемпионате России.

На фоне выступлений наших в Будапеште понял, что не вижу себя отдельно от команды. Желание стартовать на международной арене есть – в составе полноценной сборной России, как это было на чемпионате мира на короткой воде.

– Чувствуете, что наше возвращение на международную арену близится?

– В целом – да. Я не так сильно углубляюсь, и нет столько времени, чтобы следить за всем происходящим в мире. Я больше контактирую и общаюсь с ребятами из мира спорта.

И на сегодняшний день никому не было понятно, по какой причине мы не выступаем. Это все завязано вокруг людей, которые решают вопрос нашего участия, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Климент Колесников.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Советский спорт»
logoЧемпионат мира по водным видам спорта
logoКлимент Колесников
плавание
logoсборная России
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