Станислав Дружинин покинул пост вице‑президента Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

С декабря 2021-го Дружинин возглавлял Российскую федерацию прыжков в воду (РФПВ), которая в октябре 2024-го вошла в состав ФВВСР. В объединенной организации Дружинин занимал должность вице-президента.

«Сегодня президиум ФВВСР удовлетворил мою просьбу освободить от должности вице-президента федерации в связи с переходом на другую работу. Остаюсь членом президиума федерации, чтобы сохранить преемственность и возможность использовать мой опыт в развитии прыжков в воду.

Конечно, такой красивый и мужественный спорт, с которым связаны столько событий и эмоций, где много друзей и коллег, не может уйти из жизни бесследно. Еще не раз увидимся на чемпионатах и вместе порадуемся хорошим новостям с турниров!

На должность вице-президента предложил Глеба Гальперина , двукратного призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и Европы, России, который показал свои деловые и человеческие качества на посту руководителя Федерации прыжков в воду Москвы, тренера и директора спортивной школы олимпийского резерва, на должности заместителя директора ГБУ МГФСО Москомспорта и вице-президента РФПВ.

Уверен, что компетенции и авторитет Глеба Сергеевича, его творческая энергия сделают прыжки в воду еще более популярными и доступными, раскроют потенциал наших спортсменов для достижения новых побед», – написал Дружинин.

Гальперин в свою очередь назвал главные задачи в предстоящей работе.

«Благодарю руководство и президиум федерации за поддержку и доверие. Впереди много больших целей и задач, среди которых возвращение прыгунов в воду на международную арену, развитие инфраструктуры, а также популяризация нашего красивого и зрелищного вида спорта. Работы много и она очень интересная», – сказал Гальперин «Матч ТВ».