Станислав Дружинин покинул пост вице-президента Федерации водных видов спорта России

Дружинин освобожден от должности вице-президента Федерации водных видов спорта.

Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Сегодня президиум Федерации водных видов спорта России удовлетворил мою просьбу освободить от должности вице-президента федерации в связи с переходом на другую работу.

Остаюсь членом президиума федерации, чтобы сохранить преемственность и возможность использовать мой опыт в развитии прыжков в воду.

На должность вице-президента предложил Глеба Гальперина , двукратного призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и Европы, России, который показал свои деловые и человеческие качества на посту руководителя федерации прыжков в воду Москвы, тренера и директора спортивной школы олимпийского резерва.

Уверен, что компетенции и авторитет Глеба Сергеевича, его творческая энергия сделают прыжки в воду еще более популярными и доступными, раскроют потенциал наших спортсменов для достижения новых побед», – написал Станислав Дружинин.