Станислав Дружинин покинул пост вице-президента Федерации водных видов спорта России
Об этом он сообщил в телеграм-канале.
«Сегодня президиум Федерации водных видов спорта России удовлетворил мою просьбу освободить от должности вице-президента федерации в связи с переходом на другую работу.
Остаюсь членом президиума федерации, чтобы сохранить преемственность и возможность использовать мой опыт в развитии прыжков в воду.
На должность вице-президента предложил Глеба Гальперина, двукратного призера Олимпийских игр, двукратного чемпиона мира и Европы, России, который показал свои деловые и человеческие качества на посту руководителя федерации прыжков в воду Москвы, тренера и директора спортивной школы олимпийского резерва.
Уверен, что компетенции и авторитет Глеба Сергеевича, его творческая энергия сделают прыжки в воду еще более популярными и доступными, раскроют потенциал наших спортсменов для достижения новых побед», – написал Станислав Дружинин.
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