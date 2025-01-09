Трехкратная олимпийская чемпионка Катинка Хоссу завершила спортивную карьеру

Венгерская пловчиха Катинка Хоссу завершила спортивнуюкарьеру.

Об этом она сообщила в соцсетях.

«Тридцать лет вода была моим домом, святилищем, где я находил утешение и силу. С того момента, как я впервые попала в бассейн, я поняла, что открыла для себя нечто волшебное. Прохладные объятия воды как будто возвращали домой, это было место, где гравитация переставала существовать, а каждый гребок приближал меня к мечтам.

Плавание научило меня устойчивости перед трудностями, важности дисциплины и красоте командной работы. Оно подарило мне дружбу на всю жизнь, дало испытать радость побед и горечь поражений. Каждое соревнование было новой главой, возможностью преодолеть свои пределы и раскрыть глубины своего потенциала.

Размышляя о своей карьере, я чувствую много всего. Медали ценны, но что останется со мной навсегда, так это моя вечная любовь к плаванию.

В ближайшие годы я надеюсь поделиться этой страстью с другими: буду обучать юных пловцов магии, которую я нашла в воде, и побуждать их следовать за мечтой.

Для меня плавание — это не просто спорт; это путешествие на всю жизнь, наполненное любовью, ростом и стремлением к совершенству. Погружаясь в каждый новый день, я несу с собой усвоенные уроки и вечную веру в спорт», – написала Хоссу.

Катинке 35 лет, она является трехкратной олимпийской чемпионкой, серебряным призером Игр по плаванию. Девять раз побеждала на чемпионатах мира и 15 – на чемпионатах Европы.