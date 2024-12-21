Пловчиха Степанова о чемпионате мира: «Очень классное соревнование, мне понравилось. Под конец настроилась и расплылась»

Пловчиха Милана Степанова поделилась впечатлениями от участия в чемпионате мира.

15-летняя россиянка на турнире в Будапеште вышла в финал на дистанции 200 м на спине, где заняла 8-е место.

«Очень классное соревнование, мне понравилось. Это был мой первый крупный международный старт, тем более за границей. Набралась опыта, дальше – больше, думаю, у нас еще будут чемпионаты мира, на которых мы будем стараться улучшать результаты.

Конечно, было страшно, я очень волновалась, особенно в первый день. Это было видно по моим результатам, но под конец я настроилась и «расплылась». Так что работаем», – сказала Степанова.

Спортсменка отметила, что ее восхитило выступление американки Реган Смит, с которой она плыла в финале. Смит установила рекорд мира.

«Очень классная девчонка: плывет в финале, потом 20 минут отдыхает и следом вновь показывает мировой рекорд. Это очень классно. А вообще там была очень классная атмосфера, никто нас не обижал, мне понравилось».