Андрей Минаков: «Мы очень рады, что нашими заплывами удалось объединить страну»

Андрей Минаков поблагодарил болельщиков за поддержку на чемпионате мира.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. На турнире выступили 28 российских пловцов, российская команда завоевала 6 золотых и 4 серебряные награды.

Россияне выступали в нейтральном статусе.

— Ребята уже консультировали, как вести себя в медиа? Что надо делать, чтобы интерес к плаванию не угас?

— Хотелось бы сказать, что команда у нас профессиональная. Мы очень рады, что нашими заплывами удалось объединить страну. У нас начинается великолепный турнир Кубок Сальникова, плавание только начинает набирать обороты.

— Что хотите передать болельщикам?

— Помимо слов благодарности, хочу обратиться ко всем, кто переживает за нас. Нужно делиться с людьми новостями о наших победах, пополнять нашу дружную семью и увеличивать количество болельщиков, чтобы наш спорт становился более массовым.

Также благодарность тем, кто допустил нас до турнира (чемпионата мира), тренерам и всем, кто нас готовил к этим стартам, — сказал Минаков.

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