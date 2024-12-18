Андрей Минаков: «Мы очень рады, что нашими заплывами удалось объединить страну»
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат России по плаванию на короткой воде. На турнире выступили 28 российских пловцов, российская команда завоевала 6 золотых и 4 серебряные награды.
Россияне выступали в нейтральном статусе.
— Ребята уже консультировали, как вести себя в медиа? Что надо делать, чтобы интерес к плаванию не угас?
— Хотелось бы сказать, что команда у нас профессиональная. Мы очень рады, что нашими заплывами удалось объединить страну. У нас начинается великолепный турнир Кубок Сальникова, плавание только начинает набирать обороты.
— Что хотите передать болельщикам?
— Помимо слов благодарности, хочу обратиться ко всем, кто переживает за нас. Нужно делиться с людьми новостями о наших победах, пополнять нашу дружную семью и увеличивать количество болельщиков, чтобы наш спорт становился более массовым.
Также благодарность тем, кто допустил нас до турнира (чемпионата мира), тренерам и всем, кто нас готовил к этим стартам, — сказал Минаков.
Наши пловцы вернулись не зря: 13 призеров, 5-кратный чемпион и рекорд мира в финале ЧМ
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