Клепикова о победе в микст-эстафете на ЧМ: «Наверное, адреналин помог мне выиграть касание»
Пловчиха Дарья Клепикова рассказала, что помогло победить США в эстафете на ЧМ.
15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Клепикова выиграли смешанную комбинированную эстафету 4x100 м, опередив американскую сборную на 0,08 секунды.
«Я хотела выступить и в личных соревнованиях, и в эстафетах. Конечно, на эстафету настраивалась более ответственно.
Вообще не видела американца на протяжении всей дистанции и даже на финише я дышала в другую сторону. Даже не представляла, что он рядом. Абсолютно не видела его. Старалась откинуть все мысли. Была задача показать весь свой максимум.
Перед эстафетой очень переживала. Кто меня видел – подтвердит. Наверное, адреналин помог мне выиграть касание», – сказала Клепикова.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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