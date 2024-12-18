Клепикова о победе в микст-эстафете на ЧМ: «Наверное, адреналин помог мне выиграть касание»

Пловчиха Дарья Клепикова рассказала, что помогло победить США в эстафете на ЧМ.

15 декабря в Будапеште завершился чемпионат мира на короткой воде. Россияне Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Клепикова выиграли смешанную комбинированную эстафету 4x100 м, опередив американскую сборную на 0,08 секунды .

«Я хотела выступить и в личных соревнованиях, и в эстафетах. Конечно, на эстафету настраивалась более ответственно.

Вообще не видела американца на протяжении всей дистанции и даже на финише я дышала в другую сторону. Даже не представляла, что он рядом. Абсолютно не видела его. Старалась откинуть все мысли. Была задача показать весь свой максимум.

Перед эстафетой очень переживала. Кто меня видел – подтвердит. Наверное, адреналин помог мне выиграть касание», – сказала Клепикова.