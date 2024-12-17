Чикунова о своем выступлении на ЧМ: «Получилось увезти только одну медаль. Времени было очень мало»

Евгения Чикунова высказалась о прошедшем чемпионате мира по плаванию.

На ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне выступали в нейтральном статусе. Чикунова взяла серебро на дистанции 200 м брассом.

– Каким получилось возвращение на международную арену?

– Надо было возвращаться и делать это очень удачно. У нас это получилось.

– Насколько вы сами довольны выступлением после ковида?

– Получилось увезти только одну медаль. Всегда хочется быть лучшей версией себя, показать секунды быстрее, что были ранее. Времени было очень мало. Надо было удерживать форму и исправлять технические моменты, – сказала рекордсменка мира.

«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит