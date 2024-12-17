Чикунова о своем выступлении на ЧМ: «Получилось увезти только одну медаль. Времени было очень мало»
Евгения Чикунова высказалась о прошедшем чемпионате мира по плаванию.
На ЧМ по плаванию на короткой воде в Будапеште россияне выступали в нейтральном статусе. Чикунова взяла серебро на дистанции 200 м брассом.
– Каким получилось возвращение на международную арену?
– Надо было возвращаться и делать это очень удачно. У нас это получилось.
– Насколько вы сами довольны выступлением после ковида?
– Получилось увезти только одну медаль. Всегда хочется быть лучшей версией себя, показать секунды быстрее, что были ранее. Времени было очень мало. Надо было удерживать форму и исправлять технические моменты, – сказала рекордсменка мира.
«Не вижу себя нейтральным спортсменом», – говорила Чикунова весь год. А теперь видит
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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