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Сергей Фесиков: «Лифинцев за этот чемпионат мира стал знаменитой личностью. Хочется, чтобы он двигался только вперед»

Фесиков выразил надежду, что пловец Лифинцев будет прогрессировать дальше.

На прошедшем чемпионате мира по плаванию на короткой воде россияне, выступавшие в нейтральном статусе, завоевали 10 медалей. 18-летний Мирон Лифинцев стал пятикратным чемпионом мира – дважды в личных заплывах и трижды в эстафетах.

Сегодня российские пловцы выиграли мужскую комбинированную эстафету 4x100 м с рекордом мира.

«Это был классный финал и отличная точка, но хочется сказать, что это многоточие и «продолжение следует».

Мы говорили перед чемпионатом мира, отмечали, что это будет турнир высочайшего уровня, что после Олимпиады будет переведен уровень результата на ступень выше. Во многих дисциплинах мы конкурентоспособны, есть над чем работать, есть куда двигаться. Отличное выступление в эстафетном плавании.

Мирон Лифинцев за этот чемпионат стал знаменитой личностью. Хочется, чтобы он двигался только вперед. Теперь он под пристальным вниманием в том числе и Климента Колесникова. В их дуэте, работе над улучшением себя и друг друга будет рождаться результат нового уровня», – сказал чемпион мира по плаванию, призер Олимпиады-2012 Сергей Фесиков.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoКлимент Колесников
logoсборная России
плавание
чемпионат мира на короткой воде
logoСергей Фесиков
logoМирон Лифинцев
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