Колесников о победе российских пловцов в эстафете: «Пригода после вторых мест выходил очень злой. Как он хотел выиграть, даже не представляю»
Сегодня Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев победили в комбинированной эстафете 4×100 метров с мировым рекордом, показав результат 3 минуты 18,68 секунды.
– Ребята – большие молодцы! Все дотерпели до этого последнего дня, до главной комплексной мужской эстафеты. Кирилл Пригода после своих вторых мест выходил на эту эстафету очень злой. Как он хотел ее выиграть, я даже не представляю. И в итоге – получилось выиграть.
– В своем канале ты проводил мини-опросы. Сам ставил на рекорд мира?
– Мысленно я ставил, что будет рекорд мира. Думал что будет из 3 минуты 18 секунд.
– Я знаю, ты отправлял ребятам сообщения перед эстафетой.
– Хотел их поддержать. Раньше нам так же давали наставления другие ребята, которые сейчас с нами уже не плавают. Решил сохранить традицию, – сказал рекордсмен мира по плаванию.
Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий