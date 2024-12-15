Колесников о победе российских пловцов в эстафете: «Пригода после вторых мест выходил очень злой. Как он хотел выиграть, даже не представляю»

Климент Колесников ожидал мирового рекорда от российских пловцов на ЧМ.

Сегодня Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев победили в комбинированной эстафете 4×100 метров с мировым рекордом, показав результат 3 минуты 18,68 секунды.

– Ребята – большие молодцы! Все дотерпели до этого последнего дня, до главной комплексной мужской эстафеты. Кирилл Пригода после своих вторых мест выходил на эту эстафету очень злой. Как он хотел ее выиграть, я даже не представляю. И в итоге – получилось выиграть.

– В своем канале ты проводил мини-опросы. Сам ставил на рекорд мира?

– ⁠Мысленно я ставил, что будет рекорд мира. Думал что будет из 3 минуты 18 секунд.

– ⁠Я знаю, ты отправлял ребятам сообщения перед эстафетой.

– ⁠Хотел их поддержать. Раньше нам так же давали наставления другие ребята, которые сейчас с нами уже не плавают. Решил сохранить традицию, – сказал рекордсмен мира по плаванию.

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