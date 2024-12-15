Глава МИД Венгрии об участии россиян в чемпионате мира по плаванию: «Барон де Кубертен был прав. Спорт – это мир»

Глава МИД Венгрии высказался об участии россиян в ЧМ по плаванию.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские спортсмены выступают на турнире в нейтральном статусе, в том числе в эстафетах.

«Барон де Кубертен был прав: спорт – это мир! 112 лет спустя появилась идеальная иллюстрация этих слов», – заявил Петер Сийярто.

Он отметил, что американские и российские пловцы вместе поднялись на пьедестал почета на ЧМ, а медали им вручал руководитель Главного государственного управления по физкультуре и спорту Китая.

Лучшая сборная России-2024: наши пловцы вернулись – и сразу 5 золотых на ЧМ!