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Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили в World Aquatics письмо с критикой допуска россиян

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии раскритиковали допуск россиян к ЧМ.

С 10 по 15 декабря в Будапеште проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде, в котором принимают участие 28 российских спортсменов в нейтральном статусе.

В ноябре Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) смягчила условия допуска россиян к турнирам.

Федерации плавания стран Скандинавии и Балтии направили главе World Aquatics Хусейну Аль-Мусалламу письмо, в котором раскритиковали допуск россиян.

«Скандинавская федерация плавания, в которую также входят страны Балтии, направила письмо непосредственно президенту WA, а также членам правления и директору. В письме мы подвергаем критике этот процесс.

Мы хотим, чтобы на письмо отреагировали в организации, прежде чем мы предадим его огласке, но, если вкратце, мы крайне критически относимся к тому, как WA решает этот вопрос.

18 ноября были приняты новые правила. Благодаря им допуск может получить большая группа россиян, которые выступают за клубы, поддерживаемые армией и полицией, и могут также рассматриваться как так называемые «нейтральные спортсмены».

Федерации не были проинформированы об этом решении, и мы узнали об этом только неделю спустя из новостной статьи в интернете. Прозрачность полностью отсутствует. Мы относимся к этому крайне критически.

17 ноября было крайним сроком для прохождения квалификации на чемпионат мира. Тем не менее, WA предоставила российским и белорусским спортсменам время, чтобы пройти отбор после (!) дедлайна. У других стран не было такой возможности», – сказал президент Федерации плавания Норвегии Като Братбакк, чьи слова приводит TV2.

Опубликовала: Анна Лаптева
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logoсборная России
World Aquatics (FINA)
плавание
Хусейн Аль-Мусаллам
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